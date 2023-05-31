Диетолог рассказал, какие макароны не вредят фигуре

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург поделился информацией о пользе макарон, содержащих сложные углеводы и крахмал, в статье, опубликованной в издании "Газета.ру".

Фото: pixabay.com

Оказывается, макароны, изготовленные из твёрдых сортов пшеницы, способствуют замедлению всасывания глюкозы. Этот продукт помогает предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови.

Благодаря содержанию клетчатки процесс пищеварения замедляется, поэтому макароны обеспечивают длительное чувство сытости и способствуют снижению уровня глюкозы.

Специалист рекомендует употреблять макароны недоваренными. Макароны, сваренные до состояния "клейстера", могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса.

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