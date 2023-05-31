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Медики рассказали, как правильно пить минеральную воду

1:03
Здоровье

Медики предостерегают россиян от неконтролируемого потребления минеральной воды, сообщает издание "Кубанские новости".

Медики рассказали, как правильно пить минеральную воду
Фото: pixabay. com

Эксперты разделяют минеральную воду на три категории:

  • лечебную,
  • лечебно-столовую,
  • столовую.

Они классифицируются в зависимости от содержания минеральных солей в единице объёма. Например, если примесей менее 2 г на литр, то это относится к столовой минеральной воде, которую можно пить ежедневно.

Лечебно-столовая вода содержит от 2 до 10 г солей, и её также можно пить без назначения врача в течение примерно трёх недель для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. Однако воду с содержанием солей до 20 или даже 50 г на литр следует употреблять только после консультации со специалистом.

Рекомендуется пить минеральную воду тёплой, чтобы избежать спазмов и болей в желудке. Чтобы стимулировать выделение желудочного сока, лучше пить воду перед едой или во время неё.

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Минеральная вода – Можно ли пить минералку вместо обычной воды?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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