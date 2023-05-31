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Косметолог рассказала, какие продукты ускоряют старение кожи

1:10
Здоровье

Дерматолог-косметолог Елена Агафонова перечислила продукты, которые способствуют ускоренному старению кожи на лице. По словам специалиста, все эти продукты содержат углеводы, которые резко повышают уровень сахара в крови, сообщает "СЭ".

Косметолог рассказала, какие продукты ускоряют старение кожи
Фото: https://laser-estetimed.pl/

В категорию опасных для красоты и молодости кожи "вкусностей" входят сахар и продукты, содержащие сахар и мёд, также стоит резко ограничить, а лучше вообще отказаться от белых рафинированных круп, муки, картофеля, бананов и винограда.

Елена Агафонова подчёркивает, что резкое повышение уровня сахара в крови нарушает механизмы выработки инсулина. Молекулы сахаров и белков претерпевают реакцию (гликолиз), в результате которой в организме образуются токсичные продукты распада — молекулы AGE.

По её словам, молекулы AGE являются инициаторами воспаления, фиброза гладкой мускулатуры и внеклеточного матрикса. Из-за них процесс старения протекает быстрее, чем это задано генетически, а после 30-35 лет он становится особенно интенсивным.

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Продукты, ускоряющие старение организма – почему важно от них отказаться
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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