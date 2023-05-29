DailyMail: включение в рацион сыра, рыбы и вишни улучшает качество сна

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты питания могут влиять на качество сна.

Фото: Fotodom.ru

Диетологи перечислили семь продуктов, которые могут улучшить сон. В их число вошли каши, бананы, сыр, вишня, миндаль и продукты, обогащённые омега-3 и магнием.

"Сыр содержит аминокислоты и триптофан, помогающие легче заснуть. Кислая вишня также повышает выработку мелатонина. Миндаль и бананы содержат калий и магний, которые помогают улучшить качество сна. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, влияют на продолжительность сна", — цитирует специалистов издание DailyMail.

Диетологи подчеркнули, что во избежание скачков сахара и повышения температуры тела последний приём пищи нужно планировать за два часа до сна.

Более того, перед сном стоит отказаться от острой и жирной пищи, а также употребления алкоголя и табака.

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