Продукты питания могут влиять на качество сна.
Диетологи перечислили семь продуктов, которые могут улучшить сон. В их число вошли каши, бананы, сыр, вишня, миндаль и продукты, обогащённые омега-3 и магнием.
"Сыр содержит аминокислоты и триптофан, помогающие легче заснуть. Кислая вишня также повышает выработку мелатонина. Миндаль и бананы содержат калий и магний, которые помогают улучшить качество сна. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, влияют на продолжительность сна", — цитирует специалистов издание DailyMail.
Диетологи подчеркнули, что во избежание скачков сахара и повышения температуры тела последний приём пищи нужно планировать за два часа до сна.
Более того, перед сном стоит отказаться от острой и жирной пищи, а также употребления алкоголя и табака.
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