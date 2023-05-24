Эндокринолог Мамонтова назвала при причины, способствующие развитию диабета

Эндокринолог Елена Мамонтова рассказала, в каких случаях возникает сахарный диабет.

Фото: REX Features

Специалист назвала три фактора, провоцирующие развитие этого заболевания, пишет "Комсомольская правда".

Первая причина появления диабета — это недостаток движения и неправильное питание. Мамонтова порекомендовала лицам, находящимся в группе риска, скорректировать свой рацион, уменьшив количество потребляемых жиров и сахара, а также добавив в него фрукты и овощи.

Также развитие диабета провоцируют вредные привычки. Курение и употребление спиртного негативно влияют на скорость метаболизма, способствуя повышению уровня сахара в крови и набору лишнего веса.

Третья причина появления диабета, по словам эндокринолога, — это стресс, на фоне которого уровень глюкозы в крови также повышается. Помимо этого, людям свойственно "заедать" стресс, из-за чего они также поправляются. Врач посоветовала вместо еды найти для себя другой способ снятия стресса, например, занятия любимым видом спорта.

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Первые симптомы сахарного диабета