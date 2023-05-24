Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Флоксы – что это за цветы
День Победы в Молдавии могут переименовать и перенести на 8 мая
Диетологи рассказали о природной альтернативе сахару
Путин ввёл в Госдуму проект о расторжении договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море
Виды мотыг и их применение на садовом участке
Учёные: употребление пива снижает риск развития деменции
Эксперты рассказали о лечебных свойствах гелиптерума
Мясников рассказал, сколько раз в неделю можно есть красное мясо
Baijiahao: ЕС получил "пощёчину", попытавшись вмешаться в дела России и Индии

Эндокринолог Мамонтова назвала при причины, способствующие развитию диабета

Здоровье

Эндокринолог Елена Мамонтова рассказала, в каких случаях возникает сахарный диабет.

Эндокринолог Мамонтова назвала при причины, способствующие развитию диабета
Фото: REX Features

Специалист назвала три фактора, провоцирующие развитие этого заболевания, пишет "Комсомольская правда".

Первая причина появления диабета — это недостаток движения и неправильное питание. Мамонтова порекомендовала лицам, находящимся в группе риска, скорректировать свой рацион, уменьшив количество потребляемых жиров и сахара, а также добавив в него фрукты и овощи.

Также развитие диабета провоцируют вредные привычки. Курение и употребление спиртного негативно влияют на скорость метаболизма, способствуя повышению уровня сахара в крови и набору лишнего веса.

Третья причина появления диабета, по словам эндокринолога, — это стресс, на фоне которого уровень глюкозы в крови также повышается. Помимо этого, людям свойственно "заедать" стресс, из-за чего они также поправляются. Врач посоветовала вместо еды найти для себя другой способ снятия стресса, например, занятия любимым видом спорта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Первые симптомы сахарного диабета
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции

Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.

РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
ВС России наступают, стремясь взять Авдеевку в клещи
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
Ситуация с ценами на Турцию вызвала смешанные чувства у туристов из России
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
Последние материалы
Полковник Липовой: за диверсией ВСУ в Белгородской области стояла БУР и инструкторы НАТО
Секретарь СНБО Данилов заверил всех в присутствии Залужного на ставке у Зеленского 24 мая
Близкая родственница Дианы Гурцкая назвала причиной смерти её мужа тромб
МК: полковник Матвийчук раскрыл, как замена Залужного повлияет на ход СВО
Вирусолог Волчков раскрыл срок появления нового опасного штамма коронавируса Covid-19
Правильная обрезка астильбы: советы садоводу
В Крыму летний отдых стал на треть дешевле
МК: Клинцевич проинформировал о двух новых направлениях контрнаступления войск ВС Украины
Iltalehti: Россия одним шагом застала Финляндию врасплох
Минобороны показало видео уничтожения дронов ВСУ, атаковавших корабль "Иван Хурс"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников