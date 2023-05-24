Гелибиолог Бреус рассказала о влиянии ​космической погоды на опорно-двигательный аппарат

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гелиобиолог Тамара Бреус рассказала о влиянии космической погоды на состояние опорно-двигательной системы.

Фото: cvmmed.ru

По словам специалиста, сильные магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей с воспалением в суставах. В частности, такие пациенты могут чувствовать головные боли. Об этом сообщает Газета.Ru.

Причиной такого воздействия является тот факт, что каждая клетка нашего организма имеет свой заряд. Таким образом, при магнитных бурях клетки реагируют на изменения магнитного поля. Это также говорит о том, что все люди метеозависимы, подчеркивает эксперт.

Ко всему прочему, Бреус добавила, что под действием магнитного поля может повышаться давление, а также возникать болевые ощущения в органах.

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Что происходит с человеком во время магнитной бури?