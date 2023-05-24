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Медики назвали неожиданную причину головных болей и проблем с желудком

1:01
Здоровье

Болезни зубов нередко становятся причиной головных болей и проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), сообщила руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда со ссылкой на врачей.

Медики назвали неожиданную причину головных болей и проблем с желудком
Фото: REX/ Shutterstock

В интервью Общественной Службе Новостей она отметила, что все системы человеческого организма взаимосвязаны. По её словам, из-за дефектов прикуса, утраты зубов или неправильно установленных протезов страдает височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), следовательно, пациент начинает жаловаться на боли в области головы и шеи, бессонницу, нарушение зрения, появление храпа.

Клоуда добавила, что стоматологические проблемы могут привести к заболеваниям ЖКТ, например, язве, гастриту или колиту.

Кроме того, она порекомендовала россиянам обязательно лечить воспалённые дёсны, ведь в худшем случае инфекция способна причинить вред сердцу, надпочечникам и мозгу.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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