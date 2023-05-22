Фрукты, овощи, шоколад: стоматолог перечислила портящие цвет зубов продукты

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дарья Фомина, стоматологический гигиенист, поделилась списком продуктов, которые оказывают негативное воздействие на цвет зубов. Чрезмерное потребление этих продуктов приводит к появлению жёлтого налета, что делает нашу улыбку менее привлекательной.

Фото: ar-dental.ru

"В первую очередь кофе и десерты с какао могут испортить вашу улыбку. Лучше не злоупотреблять ими, как и шоколадом. Чай также не является безопасным для зубов напитком — он способствует быстрому появлению жёлтого оттенка на зубах", — объясняет Фомина.

Фрукты и овощи также не могут быть безопасными для улыбки. Красные ягоды и сок из них обязательно окрашивают зубы в желтоватый оттенок. Морковь, свёкла и шпинат обладают схожим свойством.

И самое главное — зубы могут желтеть из-за нескольких специй, включая карри и паприку", — передает слова Фоминой "А теперь внимание!".

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