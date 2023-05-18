Онколог назвал опасные продукты в холодильнике

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иван Карасёв, врач-онколог и хирург, раскрыл потенциальные опасности, которые могут скрываться в непригодных для употребления продуктах, хранящихся в холодильнике. Он подчеркивает, что некоторые из этих продуктов могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Фото: pixabay.com

В своем Telegram-канале он предостерегает россиян, что срезание плесени с сыра или хлеба, а затем обжаривание продукта с целью предотвращения возможной опасности и его дальнейшего употребления — это недопустимая практика. Он утверждает, что подобные продукты, подвергшиеся порче, непригодны.

Он также указывает, что плесень является крайне токсичным веществом, превосходящим некоторые виды ядов. Кроме того, он отмечает, что при жарке многие грибы не теряют своей токсичности, так что тепловая обработка не обезопасит их.

Хотя плесень сама по себе не является прямой причиной рака, она способна ослабить иммунитет человека и вызвать общее отравление организма. Более того, она обладает свойством накапливаться и разрушать организм изнутри.

"Всё это серьёзно подрывает здоровье и увеличивает риск развития злокачественного процесса в организме", — пишет врач-онколог.

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