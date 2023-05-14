Daily Express: синяки на теле могут быть признаком рака крови

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый день в Великобритании, по данным Leukaemia UK, более 35 человек умирают от рака крови. Это заболевание трудно обнаружить на ранних стадиях, поэтому специализированные организации работают над повышением информированности общества, пишет Daily Express.

Фото: Fotodom.ru

Лейкемию часто диагностируют на поздних стадиях, потому что её симптомы неочевидны и неспецифичны. Однако специалисты выяснили, что синяки могут быть одним из её признаков. Они возникают из-за недостаточного количества тромбоцитов, которые помогают свёртывать кровь. У людей с лейкемией синяки появляются чаще и могут проявляться на необычных участках тела, например, спине.

Кроме того, на рак указывают и другие симптомы, такие как беспричинная утрата массы тела, усталость, продолжающиеся кровотечения, болезненные ощущения в животе и его опухание, ночная потливость, частые инфекции, одышка.

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