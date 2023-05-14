Каждый день в Великобритании, по данным Leukaemia UK, более 35 человек умирают от рака крови. Это заболевание трудно обнаружить на ранних стадиях, поэтому специализированные организации работают над повышением информированности общества, пишет Daily Express.
Лейкемию часто диагностируют на поздних стадиях, потому что её симптомы неочевидны и неспецифичны. Однако специалисты выяснили, что синяки могут быть одним из её признаков. Они возникают из-за недостаточного количества тромбоцитов, которые помогают свёртывать кровь. У людей с лейкемией синяки появляются чаще и могут проявляться на необычных участках тела, например, спине.
Кроме того, на рак указывают и другие симптомы, такие как беспричинная утрата массы тела, усталость, продолжающиеся кровотечения, болезненные ощущения в животе и его опухание, ночная потливость, частые инфекции, одышка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.