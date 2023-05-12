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Сексолог Лучкина опровергла утверждение о том, что стимуляция точки G приведёт к оргазму

1:16
Здоровье

Сексолог Россияна Лучкина рассказала о том, что стимуляция точки G не способствует достижению оргазма. Она отметила, что данное утверждение не имеет научного доказательства.

Сексолог Лучкина опровергла утверждение о том, что стимуляция точки G приведёт к оргазму
Фото: pixabay.com

Специалист объяснила, что точка G — это общепринятое название определённой области на передней стенке влагалища, размером от одного до трёх квадратных сантиметров. Лучкина сообщила, что в этой зоне находится большое количество нервных окончаний, поэтому принято считать его стимулирующим. Однако не достаточно просто "найти его и просто нажать, как чудо кнопочку, чтобы всё произошло", уверяет сексолог.

"Зона G состоит из эректильной ткани, которая набухает и становится чувствительной только при возбуждении. Поэтому ей придётся воздерживаться от стимуляции этой области до момента полного возбуждения. В противном случае на оргазм надеяться не стоит", — сказала Лучкина в беседе с "Лентой.ру".

В то же время эксперты полагают, что данная зона чувствительна не у всех женщин, поэтому утверждение, что стимуляция точки G даёт гарантию для получения оргазма является ошибочным.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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