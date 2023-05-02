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Сексолог рассказала об ошибках в сексе: важно развивать сексуальный интеллект

4:01
Общество

Практикующий сексолог, преподаватель, блогер Полина Девочкина в беседе с Pravda.Ru объяснила, какие представления о сексе давно устарели.

Сексолог рассказала об ошибках в сексе: важно развивать сексуальный интеллект
Фото: pixabay.com

Девочкина рассказала, что один из самых крепких и губительных стереотипов, который живёт в головах у подавляющего большинства людей — это то что "нормальная женщина должна получать вагинальный оргазм от секса с мужчиной".

"Автор этого стереотипа — знаменитый дядюшка Фрейд, который собственно и "лечил" женщин оргазмами от некой истерии и уверял, что оргазм от головки клитора — это инфантильный оргазм, а вот от вагинальной стимуляции — это оргазм полноценной женщины. В оправдание ему стоит сказать, что в то время еще точно не знали как на самом деле устроен сам клитор. 3D снимок клитора, где наглядно увидели что головка клитора — это лишь вершина айсберга узнали лишь в 2009 году", — рассказала эксперт.

Погоня за вагинальным оргазмом 

Сексолог рассказала, какие факторы влияют на качество и удовлетворенность сексом.

"И хоть сегодня мы знаем о женской анатомии намного больше, но последствия убеждения о необходимости получения загадочного вагинального оргазма видны и по сей день. Женщины чувствуют себя неполноценными, если не получают оргазм лишь от пенетрации. Мужчины считают себя недостаточно крутыми любовниками, если женщина с ним не кончает как в порно. И вместо удовольствия от процесса происходит концентрация на получении заветной цели — вагинальном оргазме", — рассказала Девочкина.

Специалист назвала такие представления великой человеческой глупостью, связанной с незнанием основ физиологии и анатомии.

Развивайте сексуальный интеллект 

Она объяснила, что оргазм не означает удовлетворенность. Даже для мужчин это не всегда взаимосвязанные вещи.

"На самом деле нам ещё важны и ощущения от близости с человеком, эмоции, фантазии и т. д, поэтому важно прокачивать не только технические навыки партнерского секса, но и развивать, так называемый, сексуальный интеллект", — рассказала эксперт.

Специалист объяснила, что ощущения от процесса, близости и приятное психологическое "послевкусие" определяют наше ощущение удовлетворенности.

Основы сексуального образования

Сексолог перечислила минимальный набор знаний сексуально образованного человека:

  • понимание своей собственной анатомии и физиологии;
  • знание своей природной потребности в сексе (половая конституция);
  • изучение своих психологических сексуальных триггеров и "тормозов";
  • навык получения оргазма от мастурбации разными способами;
  • умение говорить о сексе с партнёром.

Девочкина рассказала, какие проблемы в отношениях с партнёром могут повлиять на качество секса.

"Ответственность за наше удовольствие в постели лежит на 80% на нас самих. И лишь 20% на партнёре. Необходимо знать самому как вам приятно и поделиться этим с другим человеком. А вот в 20% ответственности входит уже непосредственно действие по "инструкции" от нашего партнера," — отметила специалист.

Научитесь разговаривать с партнёром о сексе

Она отметила, что мы не экстрасенсы и не можем угадывать чувства другого человека, так как-то, что в кайф одному, может быть совсем неприятно другому.

"В неумении разговаривать и кроется, часто, главная проблема в сексуальной жизни пары. По правде говоря, нас этому никто не учил. О сексе вообще почти не говорят, это запретная и неудобная тема. Поэтому, необходимо взять и обрести этот навык. Просто научиться. И это может быть намного эффективней, чем узнать все тайны от Казановы или лучшей гейши", — объяснила Девочкина.

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Бытовуха сексолога: всё что вы стеснялись спросить
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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