Известный диетолог и врач Михаил Гинзбург перечислил основные ошибки, которые часто допускают люди, садящиеся на диету. Эти ошибки могут привести к недостаточному эффекту или даже увеличению веса.
По словам доктора, только 5 из 100 человек добиваются желаемых результатов при снижении веса. Остальные 95 либо не теряют вес, либо испытывают большой стресс, либо еще хуже — набирают еще больше веса.
Одной из главных ошибок, по мнению Гинзбурга, является фокус на диете в ущерб другим аспектам жизни. Он подчеркивает важность увеличения
для достижения успеха в похудении.
Вторая ошибка — стремление к слишком жесткой диете в самом начале. Это не только может привести к отсутствию положительных результатов, но и негативно повлиять на иммунную систему и обмен веществ.
Третья ошибка — выбор диеты, которая не учитывает восстановление обмена веществ и метаболической пластичности.
Чтобы достичь успеха в похудении, необходимо уделять внимание не только диете, но и другим аспектам жизни, таким как физическая активность и полноценный сон. Выбор диеты также является важным фактором, и необходимо выбирать те, которые способствуют восстановлению обмена веществ и метаболической пластичности.
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