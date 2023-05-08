"Могут привести к увеличению веса": Диетолог назвал главные ошибки при похудении

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный диетолог и врач Михаил Гинзбург перечислил основные ошибки, которые часто допускают люди, садящиеся на диету. Эти ошибки могут привести к недостаточному эффекту или даже увеличению веса.

Фото: dobrakondice.cz

По словам доктора, только 5 из 100 человек добиваются желаемых результатов при снижении веса. Остальные 95 либо не теряют вес, либо испытывают большой стресс, либо еще хуже — набирают еще больше веса.

Одной из главных ошибок, по мнению Гинзбурга, является фокус на диете в ущерб другим аспектам жизни. Он подчеркивает важность увеличения

физической активности,

полноценного сна,

прогулок

и тонизирующих упражнений

для достижения успеха в похудении.

Вторая ошибка — стремление к слишком жесткой диете в самом начале. Это не только может привести к отсутствию положительных результатов, но и негативно повлиять на иммунную систему и обмен веществ.

Третья ошибка — выбор диеты, которая не учитывает восстановление обмена веществ и метаболической пластичности.

Чтобы достичь успеха в похудении, необходимо уделять внимание не только диете, но и другим аспектам жизни, таким как физическая активность и полноценный сон. Выбор диеты также является важным фактором, и необходимо выбирать те, которые способствуют восстановлению обмена веществ и метаболической пластичности.

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