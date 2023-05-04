Диетолог назвал главную опасность пива

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам психиатра-нарколога и медицинского эксперта Руслана Исаева, употребление пива может усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем и вызвать отеки, особенно у людей с заболеваниями сердца и почек.

Фото: pixabay. com

"Что касается печени, то она оказывается самой распространенной мишенью. Употребление пива людьми с проблемами сердца и почек более рискованно, так как может привести к отекам и ухудшению ситуации", — цитируют доктора "Вести Московского региона".

По словам специалиста, опасность употребления алкогольных напитков зависит от количества этанола, содержащегося в организме. Например, летом потребление слабоалкогольных напитков, в том числе пива, увеличивается в несколько раз.

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