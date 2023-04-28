"Как побороть тягу к сладкому": эксперт дала совет

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор эндокринологии Зухра Павлова объяснила, что может спровоцировать желание полакомиться сладкой или жирной пищей и как справиться с этой тягой.

По словам врача, эти пристрастия связаны с эмоциональным состоянием. Когда человек находится в состоянии стресса, он жаждет положительных эмоций, которые стремится получить с помощью еды.

"Люди не всегда едят, чтобы утолить голод. Часто они садятся есть, чтобы получить положительные эмоции. В такие моменты люди выбирают не самую здоровую пищу", — сказала врач в интервью радио Sputnik.

Павлова предлагает в случаях повышенной тяги к сладкому или жирной пище выпивать стакан воды. Употребление воды в нужное время может обуздать желание съесть что-нибудь калорийное.

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