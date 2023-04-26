"Снижает сахар в крови": Ученые назвали самую лучшую крупу

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи Открытого университета Каталонии сделали прорывное открытие в борьбе с повышенным уровнем сахара в крови.

Daily Mail сообщает, что они нашли конкретное зерно, которое может помочь быстро снизить уровень сахара в крови. Исследование включало наблюдение за здоровьем людей с предиабетом, которые сохраняли свои обычные привычки в еде в течение первых четырех недель.

По истечении этого периода участникам было предложено включить в свой рацион киноа и продукты на ее основе, такие как

макароны,

хлеб

и крекеры.

Результаты исследования были ошеломляющими: всего через четыре недели после добавления киноа в рацион испытуемые испытали значительное снижение уровня сахара в крови.

Киноа — это растительная пища, богатая белком, которую часто используют в качестве основы для салатов.

Однако важно соблюдать осторожность при употреблении этого зерна, так как оно может не подходить для людей с гастритом, язвой, панкреатитом или другими желудочно-кишечными заболеваниями.

Несмотря на это, открытие потенциальных преимуществ киноа является захватывающим событием в области здоровья и питания.

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