Новый штамм коронавирусной инфекции ХВВ.1.16 "Арктур" уже шагает по планете. Уже в 29 странах зафиксирован новый подвид ковида, всплеск заболеваемости им в России известный пульмонолог Олег Абакумов прогнозирует уже к концу мая. Передаётся "Арктур" быстрее своих предшественников, но переносится легче.
Доктор назвал характерные признаки, по которым можно определить, что человек заболел новым ковидом:
"Главное отличие нового вируса — "зудящий" конъюнктивит: покраснение и раздражение глаз. Выделения есть, но не гнойные".
Другие симптомы остались прежними: насморк, боль в горле, кашель без мокроты. Вкус и обоняние сохраняется. Если заболевший отметил эти симптомы у себя, то ему необходимо начать лечение. Абакумов расписал схему:
Также доктор рассказал, какие препараты нельзя принимать при коронавирусе — это магний и калий (если нет дефицита), аспирин, гомеопатия, противовирусные в период беременности, при заболевании почек, при продолжительности болезни более 14 дней, при аллергии к составляющим веществам.
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