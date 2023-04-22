Абакумов заявил, что новая волна Covid-19 в России начнётся к концу мая: как распознать "Арктур" и чем лечить

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый штамм коронавирусной инфекции ХВВ.1.16 "Арктур" уже шагает по планете. Уже в 29 странах зафиксирован новый подвид ковида, всплеск заболеваемости им в России известный пульмонолог Олег Абакумов прогнозирует уже к концу мая. Передаётся "Арктур" быстрее своих предшественников, но переносится легче.

Доктор назвал характерные признаки, по которым можно определить, что человек заболел новым ковидом:

"Главное отличие нового вируса — "зудящий" конъюнктивит: покраснение и раздражение глаз. Выделения есть, но не гнойные".

Другие симптомы остались прежними: насморк, боль в горле, кашель без мокроты. Вкус и обоняние сохраняется. Если заболевший отметил эти симптомы у себя, то ему необходимо начать лечение. Абакумов расписал схему:

при положительном тесте на коронавирус приём "Молнупиравира";

ингаляции "Будесонидом";

приём витамина Д в дозировке 5000 ЕД;

приём АЦЦ для снижения оксидативного стресса (600 мг два раза в день);

полоскание горла "Бензидамином"

Также доктор рассказал, какие препараты нельзя принимать при коронавирусе — это магний и калий (если нет дефицита), аспирин, гомеопатия, противовирусные в период беременности, при заболевании почек, при продолжительности болезни более 14 дней, при аллергии к составляющим веществам.

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