"Слабость и вялость": Почему нельзя пить алкогольные коктейли в жару

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предостерег от употребления алкогольных коктейлей в жаркую погоду.

По его экспертному мнению, популярные коктейли вроде мохито и джин-тоника не совсем освежают в жару. Вместо этого содержание алкоголя в них может оказывать токсическое воздействие на организм, нарушая терморегуляцию за счет расширения кровеносных сосудов вблизи кожи.

Хотя это может принести временное облегчение, вскоре это может смениться слабостью, вялостью и чувством заложенности. Более того, представление о том, что холодные алкогольные напитки усваиваются медленнее или менее вредны, является заблуждением — при 36 градусах алкоголь становится ядовитым веществом.

Согласно официальному сайту Минздрава, доктор Брюн советует вместо этого утолять жажду негазированной водой.

«При температуре выше 30 градусов наиболее физиологичным и подходящим напитком для утоления жажды является минеральная вода. В качестве альтернативы идеальным вариантом является негазированная вода», — сказал специалист. В жаркую погоду важно избегать обезвоживания, и кажется, что алкогольные коктейли — не решение проблемы.

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Почему нельзя пить алкоголь в жару.