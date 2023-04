Врач обнаружила поразительный факт об определенных сортах пива

Известный врач и специалист по питанию Роксана Эхсани обнаружила поразительный факт об определенных сортах пива.

Холодное пиво может ускорить процесс старения в организме из-за его обезвоживающих свойств. Это особенно верно для пенного напитка, когда его смешивают с другими, такими, как лимонад.

Употребление пива с высоким содержанием сахара не только увеличивает его калорийность, но и делает питательно пустым. В результате пиво со вкусом вишни или лимона стоит значительно дороже, сообщает "Eat This, Not That!".

Кроме того, Эхсани предупреждает, что напитки с высоким содержанием сахара могут усугубить обезвоживание, что приводит к частым походам в туалет. Поэтому ее совет — отдавайте предпочтение светлому пиву, но всегда в меру.

