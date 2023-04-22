"Повлияет на работу мозга": Ученые отметили влияние жирной еды на организм

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование, проведенное группой международных неврологов под руководством Южно-Африканского университета, показало, что диета, богатая жирами, может серьезно повлиять на работу мозга.

Исследование, проведенное на мышах, показало, что у грызунов, получавших пищу с высоким содержанием жиров в течение 30 недель, наблюдалось снижение когнитивных способностей, особенно у мышей, страдающих болезнью Альцгеймера. Интересно, что исследователи также отметили, что мыши с нарушенной когнитивной функцией, как правило, набирали больше веса, что было связано с плохим метаболизмом в результате изменений мозга.

В целом, эти результаты подчеркивают важность поддержания сбалансированной диеты и сокращения потребления нездоровой пищи, поскольку она может оказывать негативное влияние на мозг и когнитивные функции. Это исследование подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области, особенно в отношении влияния диеты с высоким содержанием жиров на человека.

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