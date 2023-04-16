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Врач Кабаненко назвала заболевания, которых на самом деле не существует

1:13
Здоровье

Терапевт ЦКБ управления делами президента России Екатерина Кабаненко рассказала о распространённых диагнозах, которых на самом деле не существует, несмотря на их популярность.

Врач Кабаненко назвала заболевания, которых на самом деле не существует

По словам эксперта, вегетососудистая дистония (ВСД) не является болезнью. Под "остеохондрозом" и "авитаминозом" могут скрываться другие патологии, пишет Москва 24.

Кабаненко отметила, что медики в некоторых случаях выставляют пациентам диагноз ВСД при жалобах на зависимость от погоды, повышенную утомляемость, сниженное давление, слабость и увеличенное потоотделение. Однако в международной классификации заболеваний такого диагноза нет.

"В России и в бывших советских республиках такой диагноз ставился в течение длительного времени. Это опасно, так как за ним могут скрываться такие серьёзные заболевания, как сахарный диабет, гипотиреоз, аутоиммунные болезни, в некоторых случаях даже рак", — пояснила Кабаненко.

Она также подчеркнула, что при проблемах со здоровьем не следует применять самолечение, а необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

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Остеохондроз позвоночника - симптомы, диагностика и лечение остеохондроза
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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