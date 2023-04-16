Терапевт ЦКБ управления делами президента России Екатерина Кабаненко рассказала о распространённых диагнозах, которых на самом деле не существует, несмотря на их популярность.
По словам эксперта, вегетососудистая дистония (ВСД) не является болезнью. Под "остеохондрозом" и "авитаминозом" могут скрываться другие патологии, пишет Москва 24.
Кабаненко отметила, что медики в некоторых случаях выставляют пациентам диагноз ВСД при жалобах на зависимость от погоды, повышенную утомляемость, сниженное давление, слабость и увеличенное потоотделение. Однако в международной классификации заболеваний такого диагноза нет.
"В России и в бывших советских республиках такой диагноз ставился в течение длительного времени. Это опасно, так как за ним могут скрываться такие серьёзные заболевания, как сахарный диабет, гипотиреоз, аутоиммунные болезни, в некоторых случаях даже рак", — пояснила Кабаненко.
Она также подчеркнула, что при проблемах со здоровьем не следует применять самолечение, а необходимо обратиться за консультацией к специалисту.
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