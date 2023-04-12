Теледоктор Елена Малышева рассказала о возможной причине появления отёчности лица.
По словам Малышевой, отёк лица может свидетельствовать о проблемах с почками. При нарушении работы почек из крови пропадает белок, который удерживает воду в сосудах.
Иммунолог Андрей Продеус добавил, что отёк лица нередко называют почечным, так как его появление чаще всего связано с дисфункцией почек.
"Из-за отсутствия белка вода уходит в ткани. В первую очередь в ткани лица", — заявил он в шоу "Жить здорово!".
Причинами отёка лица могут также стать стресс, дерматологические заболевания, аллергия и употребление большого объёма жидкости перед сном.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.