Елена Малышева: отёк лица может указывать на проблемы с почками

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Теледоктор Елена Малышева рассказала о возможной причине появления отёчности лица.

По словам Малышевой, отёк лица может свидетельствовать о проблемах с почками. При нарушении работы почек из крови пропадает белок, который удерживает воду в сосудах.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что отёк лица нередко называют почечным, так как его появление чаще всего связано с дисфункцией почек.

"Из-за отсутствия белка вода уходит в ткани. В первую очередь в ткани лица", — заявил он в шоу "Жить здорово!".

Причинами отёка лица могут также стать стресс, дерматологические заболевания, аллергия и употребление большого объёма жидкости перед сном.

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