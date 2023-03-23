Эксперт Россельхознадзора Антонов: дешёвое сливочное масло в магазине — это суррогат

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы видите перед собой дешёвое сливочное масло, оно не из молока. Об этом рассказал эксперт Россельхознадзора.

Настоящее сливочное масло просто не может быть дешёвым. На изготовление одного килограмма масла уходит 19 литров молока средней жирности. Поэтому несложно подсчитать, сколько должна стоить четвёртая часть этого килограмма, которая и составляет одну пачку. Об этом рассказал эксперт Роспотребнадзора Евгений Антонов.

"Например, масло делают не из молока, а из пальмового масла, — поведал он в беседе с "Тульской прессой". — Но приходя в магазин потребитель должен понимать, что натуральная качественная продукция не может стоить заведомо мало. Если ребёнка кормят суррогатом из пальмового масла вместо настоящего сливочного, Россельхознадзор, безусловно, применяет меры".

Он особо отметил, что продукция на основе растительных жиров не запрещена, но необходимо, чтобы производитель указывал на этикетке наличие пальмового масла. Россельхознадзор не контролирует продукцию на полках, а лишь изучает поставки в социально значимые учреждения вроде детских садов. С начала года ведомство отобрало около 50 проб и в 10% случаев выявило фальсификат с жирами растительного происхождения.

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