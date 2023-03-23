Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-терапевт рассказал, при какой температуре можно снять шапку на улице
Экономист предсказала в 2023 году рост цен на самые востребованные категории товаров
Конституционный суд не счёл посуточную аренду квартир гостиничным бизнесом
Захарова ответила Кирби на его слова о российском пилоте: "Джон, нервы надо беречь"
Михаил Мишустин пообещал разобраться с возможностью запрета вейпов в России
Клубы НХЛ отказываются от акций в поддержку ЛГБТ из-за российского закона
Офис Орбана: Венгрия отказывается арестовывать Путина по ордеру МУС
Алексей Леонков: НАТО поставляет ВС Украины снаряды с обеднённым ураном для ликвидации танков
The Daily Mail: Китай хочет начать мировое одобрение своего плана по Украине с Испании

Эксперт Россельхознадзора Антонов: дешёвое сливочное масло в магазине — это суррогат

1:25
Здоровье

Если вы видите перед собой дешёвое сливочное масло, оно не из молока. Об этом рассказал эксперт Россельхознадзора.

Эксперт Россельхознадзора Антонов: дешёвое сливочное масло в магазине — это суррогат

Настоящее сливочное масло просто не может быть дешёвым. На изготовление одного килограмма масла уходит 19 литров молока средней жирности. Поэтому несложно подсчитать, сколько должна стоить четвёртая часть этого килограмма, которая и составляет одну пачку. Об этом рассказал эксперт Роспотребнадзора Евгений Антонов.

"Например, масло делают не из молока, а из пальмового масла, — поведал он в беседе с "Тульской прессой". — Но приходя в магазин потребитель должен понимать, что натуральная качественная продукция не может стоить заведомо мало. Если ребёнка кормят суррогатом из пальмового масла вместо настоящего сливочного, Россельхознадзор, безусловно, применяет меры".

Он особо отметил, что продукция на основе растительных жиров не запрещена, но необходимо, чтобы производитель указывал на этикетке наличие пальмового масла. Россельхознадзор не контролирует продукцию на полках, а лишь изучает поставки в социально значимые учреждения вроде детских садов. С начала года ведомство отобрало около 50 проб и в 10% случаев выявило фальсификат с жирами растительного происхождения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
Последние материалы
Депутат Чаплин: покупка старой дачи сопряжена с большими юридическими и финансовыми рисками
Сербия и Косово достигли определённых договорённостей, но как пойдёт дальше?
Герой России отреагировал на оскорбление представителя Белого дома в адрес пилота Су-27: "Сам Кирби идиот"
Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области
Ford Focus, Lada Largus VP и ещё 11 самых продаваемых автомобилей в России
Полковник Макгрегор: Китай сближается с Россией, чтобы не стать новой жертвой агрессии США
Зеленский сообщил о своём визите в правобережную часть Херсонской области, подконтрольную Киеву
Военный историк Кнутов: армия США не может вести войну против России и против Китая одновременно
Актёр Анатолий Белый: группа "Би-2" жертвует деньги от своих концертов на помощь Украине
Мендкович: Россия сорвала планы Соединённых Штатов Америки по военному конфликту с КНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников