Врач-хирург Шестаков заявил, что у Костомарова поражены почти все органы

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фигурист Роман Костомаров ведёт борьбу за жизнь. Доктор медицинских наук и хирург Андрей Шестаков прокомментировал состояние спортсмена. Его слова передаёт Sport24.

Он подчеркнул, что фигурист страдает от полиорганной недостаточности. Это означает, что почти все органы пациента испытывают проблемы и находятся в состоянии поражения. Хотя анализы могут показывать некоторые улучшения в здоровье Костомарова, рано делать выводы о его выздоровлении, так как пoлиорганная недостаточность — это серьёзное состояние.

Шестаков также подчеркнул, что улучшение здоровья Костомарова связано с применением соответствующих лекарственных препаратов.

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