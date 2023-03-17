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Врач Андрей Звонков заявил, что повреждения, полученные Костомаровым, ведут к изменению личности

0:48
Здоровье

Фигурист Роман Костомаров ведёт борьбу за жизнь уже два месяца. Врачи делают всё возможное для его спасения. Медики отмечают, что ещё одна операция противопоказана из-за слабого состояния спортсмена.

Врач Андрей Звонков заявил, что повреждения, полученные Костомаровым, ведут к изменению личности

Костомаров похудел на 25 килограммов и очень изменился, пишет "КП". Сейчас при росте в 182 сантиметра его вес составляет лишь 50 килограммов. Фигурист не может питаться и дышать без помощи.

"Такие повреждения, как у него, ведут к изменению личности", — отметил врач Андрей Звонков.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. 21 февраля фигурист перенёс инсульт, который привёл к закупорке сосудов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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