Фигурист Роман Костомаров ведёт борьбу за жизнь уже два месяца. Врачи делают всё возможное для его спасения. Медики отмечают, что ещё одна операция противопоказана из-за слабого состояния спортсмена.
Костомаров похудел на 25 килограммов и очень изменился, пишет "КП". Сейчас при росте в 182 сантиметра его вес составляет лишь 50 килограммов. Фигурист не может питаться и дышать без помощи.
"Такие повреждения, как у него, ведут к изменению личности", — отметил врач Андрей Звонков.
Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. 21 февраля фигурист перенёс инсульт, который привёл к закупорке сосудов.
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