Врач Андрей Звонков заявил, что повреждения, полученные Костомаровым, ведут к изменению личности

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фигурист Роман Костомаров ведёт борьбу за жизнь уже два месяца. Врачи делают всё возможное для его спасения. Медики отмечают, что ещё одна операция противопоказана из-за слабого состояния спортсмена.

Костомаров похудел на 25 килограммов и очень изменился, пишет "КП". Сейчас при росте в 182 сантиметра его вес составляет лишь 50 килограммов. Фигурист не может питаться и дышать без помощи.

"Такие повреждения, как у него, ведут к изменению личности", — отметил врач Андрей Звонков.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января. 21 февраля фигурист перенёс инсульт, который привёл к закупорке сосудов.

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