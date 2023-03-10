Врач Ярцева заявила, что после инсульта фигурист Костомаров может потерять речь и память

Фигурист Роман Костомаров уже два месяца борется за жизнь. Медики допускают, что пробуждающийся от медикаментозного сна спортсмен может превратиться в "овощ".

Врач-терапевт Ирина Ярцева считает, что то, насколько сохранены сознания и когнитивные функции Костомарова, будет понятно не сразу. После того, как он начнёт жить без аппаратов, самостоятельно дышать, есть, пить, разговаривать станет ясно, получится ли вернуться к привычной жизни.

Ярцева полагает, что у спортсмена ухудшилось снабжение сосудов головного мозга кровью после двух инсультов. Это может привести к потере памяти, речи, нарушению координации или к полному параличу.

Спортивный врач Александр Алёшин сообщил, что его удивило, как повёл себя организм фигуриста.

"Сообщения о "стабильном состоянии" давали надежду, что спортивный организм борется. Но, к сожалению, сепсис прогрессирует. Не берусь предсказать, сколько ещё операций придётся перенести Роману", — цитирует слова врача портал "Подмосковье сегодня".

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