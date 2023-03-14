Психиатр Илья Гернет развеял популярные мифы об антидепрессантах. Как подчеркнул специалист, такие препараты не вызывают зависимость.
"Они форматируют или регулируют те механизмы, которые нарушены в человеке в связи с какими-то обстоятельствами, например, работу нейромедиаторов", — сказал эксперт.
Как сообщает Москва 24, собеседник издания отметил, что из-за антидепрессантов не меняется личность человека.
Вместе с этим врач предупредил, что употребление некоторых препаратов приводит к уменьшению или увеличению веса. Речь идёт об их побочном действии, пояснил Гернет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.