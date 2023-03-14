Психиатр: антидепрессанты не вызывают зависимость

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр Илья Гернет развеял популярные мифы об антидепрессантах. Как подчеркнул специалист, такие препараты не вызывают зависимость.

"Они форматируют или регулируют те механизмы, которые нарушены в человеке в связи с какими-то обстоятельствами, например, работу нейромедиаторов", — сказал эксперт.

Как сообщает Москва 24, собеседник издания отметил, что из-за антидепрессантов не меняется личность человека.

Вместе с этим врач предупредил, что употребление некоторых препаратов приводит к уменьшению или увеличению веса. Речь идёт об их побочном действии, пояснил Гернет.

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