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Психиатр: антидепрессанты не вызывают зависимость

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Здоровье

Психиатр Илья Гернет развеял популярные мифы об антидепрессантах. Как подчеркнул специалист, такие препараты не вызывают зависимость.

Психиатр: антидепрессанты не вызывают зависимость

"Они форматируют или регулируют те механизмы, которые нарушены в человеке в связи с какими-то обстоятельствами, например, работу нейромедиаторов", — сказал эксперт.

Как сообщает Москва 24, собеседник издания отметил, что из-за антидепрессантов не меняется личность человека.

Вместе с этим врач предупредил, что употребление некоторых препаратов приводит к уменьшению или увеличению веса. Речь идёт об их побочном действии, пояснил Гернет.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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