Аллерголог Перова: вытирать пыль лучше каждый день для защиты от клещей

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для защиты от вызывающих аллергию домашних клещей влажную уборку и борьбу с пылью лучше проводить каждый день. Такую рекомендацию дала врач аллерголог-иммунолог.

У многих из нас собственные предпочтения в вопросе частоты уборки помещений, а большинство россиян основательно чистит и моет свои жилища раз в неделю по выходным. Однако делать это стоит почаще. К примеру, влажную уборку обычной водой можно проводить ежедневно, а с моющими средствами раз в семь дней, как заявила врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова.

"Ежедневно мыть дезинфицирующими средствами не рекомендуется — это ослабляет защитные функции организма, — пояснила Перова изданию "Спорт-Экспресс". — Иммунную систему, как и мышцы, нужно тренировать. В качестве тренера выступают вирусы и бактерии, разумеется, в разумных количествах — ежедневно сталкиваясь с ними, иммунная защита крепчает".

Она подчёркивает, что в домашней пыли имеются клещи, провоцирующие самые разные аллергические реакции. Иногда они могут вызывать длительный насморк или ринит, слезотечения, сильный зуд и чувство песка в глаза. Клещи провоцируют всевозможные кожные высыпания, как и просто пыль, вступающая в контакт с кожей. А у некоторых людей могут обостряться и приступы бронхиальной астмой. Им особенно важно следить за регулярной влажной уборкой помещений.

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