Терапевт Шустов: анализы после 45 лет предскажут инфаркт, инсульт или онкологическое заболевание

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вовремя проведённая диспансеризация избавит от многих серьезных проблем в будущем. Большинству людей к врачам следует отправляться в 45 лет.

Нужно регулярно проходить через диспансеризацию, чтобы вовремя выявлять различные проблемы со здоровьем. Люди в 45 лет должны обязательно сдать целый набор анализов, которые позволят предупредить развитие грозных болезней или предсказать их появление, чтобы скорректировать образ жизни. Такое мнение высказала врач-терапевт Александра Шустова.

"Нужен общий и биохимический анализы крови, анализы мочи, на витамин D, на ферритин и C-реактивный белок, исследование на определение уровня общего холестерина в крови, глюкозы, а также флюорография лёгких, — рассказала врач Е1.ru. — Необходимо провести анализ кала на скрытую кровь, измерить внутриглазное давление, пройти ФГДС, ЭКГ. Женщинам нужен осмотр гинеколога, забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование, маммография. Мужчинам старше 45 — обследование на определение простатического специфического антигена (ПСА) в крови".

Обязательно следует проходить через диспансеризацию людям, которые не слишком усердно следят за своим здоровьем, не придерживаются правильного питания и режима физических нагрузок. Если в каких-то анализах обнаружат тревожные показатели, то такого пациента переправят на более детальное обследование. Анализы позволят выяснить риск инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний

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