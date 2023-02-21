Иммунолог Жемчугов: гораздо опаснее, чем коронавирус, сейчас корь и грипп

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне привыкли к коронавирусу, как к главной угрозе для их здоровья, забыв про более опасные инфекции. А к ним сегодня относятся корь и даже обычный грипп.

Поставленные ещё 20 лет назад прививки от кори уже перестали действовать, так что эта болезнь стала реальной угрозой для многих миллионов россиян. Также серьёзную опасность представляет и грипп, который сейчас является даже более опасным, чем COVID-19. Именно эти две болезни иммунолог Владислав Жемчугов и считает вызывающими самую большую тревогу.

"По ним сейчас обстановка остается очень тяжёлой, — рассказал Жемчугов "Национальной службе новостей". — Если человек вызывает врача с тяжёлой простудой, желательно, чтобы у доктора при себе были тесты на коронавирус, на грипп А и на корь. А дальше уже нужно назначать лечение в зависимости от ситуации. Если у человека слабый иммунитет в силу возраста или имеющихся заболеваний, его надо класть в больницу, чтобы рядом был кран с кислородом".

Он полагает необходимым провести исследование коллективного иммунитета россиян к кори, которые должен осуществить Роспотребнадзор. В СССР от этой болезни надёжно вакцинировали, но сейчас прививки забыли. А корь часто привозят в Россию иностранцы. И сейчас болеют уже люди, которые получали прививку от неё 20 лет назад.

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