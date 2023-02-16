Врачи из Санкт-Петербурга провели уникальную операцию на беременной с непроходимостью

Врачи из Санкт-Петербурга провели уникальную операцию для спасения женщины на 25-й неделе беременности. Сообщается, что это единичный случай в стране.

Елизавета Куликова была доставлена в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как почувствовала недомогание на работе. Вызванная на место скорая помощь предварительно определила у будущей мамы аппендицит. Однако в больнице был поставлен другой диагноз — острая спаечная непроходимость тонкого кишечника. По словам главного хирурга больницы Михаила Ханевича, это первый подобный случай за его почти 40 лет работы, но хирурги справились с задачей.

"Помимо спасения здоровья матери перед нами стояла задача спасти здоровье ребёнка, так как ранние преждевременные роды на данном сроке беременности приводят к рождению ребёнка с крайне низкой массой тела", — цитирует телеканал "Санкт-Петербург" заместителя главного врача по хирургии Ивана Соловьева.

Благодарная пациентка, как сообщается, собирается назвать новорождённого сына Михаилом в честь врача, который её спас. При подобного рода патологиях вероятность сохранения беременности 50 на 50. И особое внимание также необходимо уделять анестезии во время операции. К счастью, хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

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