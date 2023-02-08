В Татарстане первый случай родов после удаления шейки матки из-за рака

В Татарстане зафиксирован первый случай вынашивания ребёнка и родов у женщины, которая прошла через удаление шейки матки. Причем на свет у неё появилось уже двое детей.

В Казани женщина смогла выносить и родить двоих детей после того, как прошла операцию по удалению шейки матки в городской клинической больницы №7. Этот печальный диагноз ей поставили несколько лет назад при обследовании из-за бесплодия. Однако, к счастью, болезнь "поймали" вовремя, после чего пациентка прошла через операцию трахелэктомии — полное удаление шейки матки и части влагалища, а также лимфатических узлов в тазовой области, как рассказали в пресс-службе больницы.

"Главный принцип органосберегающих операций при раке шейки матки — сохранение яичников, влагалища и тела матки, — заявил ведущий хирург-онколог ГКБ 7 Казани Наиль Габитов. — Успехи современной медицины обеспечивают и выполнение главного предназначения женщин — продолжения жизни".

В ходе операции по удалению матки врачи сохранили женщине маточные сосуды, что имеет определяющее значение для адекватного снабжения кровью плода при возможной беременности. Четыре года тому назад пациентка забеременела, выносила и родила здорового малыша, а в прошлом году она повторила этот опыт и вновь подарила жизнь ребёнку.

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