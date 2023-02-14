Эндокринолог Лебедева назвала пять главных правил употребления кофе

Если вы любите кофе, то получайте от этого напитка максимальную пользу для здоровья помимо удовольствия. Но для этого следует соблюдать определённые правила.

Во-первых, как рекомендует врач-эндокринолог Диляра Лебедева, следует употреблять только натуральный кофе в зёрнах, а от растворимых суррогатов отказаться. Необходимо соблюдать меру и не пить кофе при наличии противопоказаний, включая наследственную непереносимость, проблемы с надпочечниками или синдромом хронической усталости. Иногда устающие люди поглощают по многу чашек кофе в день, пытаясь использовать его в качестве стимулятора, но это ещё больше ухудшает их состояние.

"Учитывайте две важные особенности кофеина — мочегонный эффект и вымывание кальция и магния из организма, — пишет доктор Лебедева в своём Telegram-канале. — Если любите кофе, пейте больше воды и восполняйте недостаток минералов добавками. Не пейте один кофе натощак те, у кого проблемы с ЖКТ. Кофе стимулирует образование соляной кислоты и отток желчи, что может усугубить возможные воспалительные процессы. Если пьёте натощак, то после него поешьте".

Наконец, доктор Лебедева рекомендует пить кофе только в первой половине дня людям, у которых возникают впоследствии трудности с погружением в сон. Всё-таки кофе тонизирует, поэтому если вы сталкиваетесь с бессонницей, то разрешается не более двух чашек в сутки.

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Чай против кофе