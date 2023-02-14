Если вы любите кофе, то получайте от этого напитка максимальную пользу для здоровья помимо удовольствия. Но для этого следует соблюдать определённые правила.
Во-первых, как рекомендует врач-эндокринолог Диляра Лебедева, следует употреблять только натуральный кофе в зёрнах, а от растворимых суррогатов отказаться. Необходимо соблюдать меру и не пить кофе при наличии противопоказаний, включая наследственную непереносимость, проблемы с надпочечниками или синдромом хронической усталости. Иногда устающие люди поглощают по многу чашек кофе в день, пытаясь использовать его в качестве стимулятора, но это ещё больше ухудшает их состояние.
"Учитывайте две важные особенности кофеина — мочегонный эффект и вымывание кальция и магния из организма, — пишет доктор Лебедева в своём Telegram-канале. — Если любите кофе, пейте больше воды и восполняйте недостаток минералов добавками. Не пейте один кофе натощак те, у кого проблемы с ЖКТ. Кофе стимулирует образование соляной кислоты и отток желчи, что может усугубить возможные воспалительные процессы. Если пьёте натощак, то после него поешьте".
Наконец, доктор Лебедева рекомендует пить кофе только в первой половине дня людям, у которых возникают впоследствии трудности с погружением в сон. Всё-таки кофе тонизирует, поэтому если вы сталкиваетесь с бессонницей, то разрешается не более двух чашек в сутки.
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