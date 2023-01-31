Профессор Марианн Лунд: кофе нужно пить именно с молоком

Популярный напиток кофе нужно употреблять именно с молоком. Таким образом в два раза вырастают его противовоспалительные свойства.

Кофе любят сотни миллионов людей, но кому-то нравится чёрный напиток, а кто-то добавляет туда молоко. Учёные из Дании установили, что второй вариант для здоровья гораздо более предпочтителен. Оказывается, таким образом количество противовоспалительных свойств у наших иммунных клеток увеличивается в два раза.

"Мы продемонстрировали, что полифенолы вступают в реакцию с аминокислотами, и их ингибирующее воздействие на воспалительные процессы в иммунных клетках тем самым усиливается, — рассказала The Daily Mail один из авторов исследования профессор Марианн Лунд из Университета Копенгагена. — Комбинация белков и антиоксидантов в два раза повышает противовоспалительные воздействие иммунных клеток. В этой связи совершенно очевидно, что этот коктейль также будет оказывать полезное воздействие на воспалительные процессы у человека".

Молоко богато белками, оно содержит все девять важнейших аминокислот, которые требуются нашему организму. Хотя эксперименты проводились на животных, их авторы убеждены, что всё то же самое справедливо и в отношении людей.

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