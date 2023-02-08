Нутрициолог Квашнина: для здоровья сердца полезнее всего горький шоколад

Хорошо известно, что самым популярным шоколадом является молочный. К сожалению, в нем нет никакой пользы для здоровья.

В шоколаде содержится фенилэтиламин, который способствует более эффективной адаптации к тренировкам и восстановлению сил, а еще один его компонент анандамид улучшает настроение, борется с тревожностью и положительно влияет на общее самочувствие. Нутрициолог Лидия Квашнина назвала наиболее полезный сорт шоколада.

"Горький шоколад — самый полезный для здоровья, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает умственную работоспособность, — рассказала она изданию "Спорт-Экспресс". — Тёмный шоколад по питательной ценности уступает горькому, но его можно считать полезным, если не злоупотреблять им. В молочном шоколаде нет пользы: почти нет какао, но большое количество простых углеводов. При злоупотреблении таким десертом увеличивается риск ожирения и сахарного диабета второго типа".

В тёмном шоколаде от 40% до 70% какао, в нём больше сахара, а в молочном шоколаде не менее 25% какао, а также сухое молоко и сахар. Нередко вместо натуральных продуктов здесь применяют заменители молочного жира, трансжиры и другие вредные добавки. В 100 граммах такого шоколада может содержаться 500 калорий, и в больших дозах он просто опасен для здоровья.

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