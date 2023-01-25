Диетолог Гинзбург рассказал, как одолеть "вечерний жор"

Усиление аппетита во второй половине дня и особенно перед сном — это естественное явление. Диетолог призывает не бояться "вечернего жора", а преодолевать его.

Многие из нас сталкиваются с острым желанием съесть что-нибудь сытное и калорийное в позднее время, особенно прямо перед сном. Известно, что это не очень полезно для здоровья и для талии. Диетолог Михаил Гинзбург подчёркивает, что данное желание естественно, и боятся его не нужно, как и бороться с ним. Тем более, что одолеть ночной голод получается не у каждого.

"Ставьте реальную задачу — съесть меньше, чем могли бы, и тем самым меньше себе навредить, — пишет Михаил Гинзбург в блоге на "Яндекс Дзен", призывая делить ужин на части. — Например, первый раз перекусите перед уходом с работы, второй раз — уже дома, но тоже с расчетом, что часть второй порции можно будет съесть и попозже".

Диетолог рекомендует вечером употреблять низкокалорийные, но одновременно сытные продукты. К ним относятся хлеб грубого помола, крупы, а также овощи. Хорошим средством снижения аппетита будет вечерняя прогулка на свежем воздухе. Кстати, она также улучшает и качество сна.

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