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Кардиолог: если не давать выхода негативным эмоциям, они вызовут инфаркт

Здоровье

Постоянное накапливание негативных эмоций может спровоцировать целый ряд заболеваний, включая инфаркт. Такое мнение высказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Кардиолог: если не давать выхода негативным эмоциям, они вызовут инфаркт

Каждый человек постоянно сталкивается с позитивными и негативными эмоциями, но крайне важно их правильно переживать. Особенно это касается негатива, который повышает уровень стресса и вызывает скачок адреналина в крови. Если негативные эмоции постоянно накапливаются и не находят выхода, то это может спровоцировать целый ряд болезней, включая инфаркт. Искусственно подавленные эмоции вызывают так называемые психосоматические состояния.

"Уже доказано, что есть взаимосвязь эмоций и болезней, которые из-за этого могут возникнуть, — рассказал Андрей Кондрахин "Вечерней Москве". — Любые печальные события, связанные с высоким уровнем стресса, приводят к инфарктам. Если стресс долго загоняется внутрь, то будут сердечно-сосудистые патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы. Сдерживание гнева может привести к тому, что гнев потом "реализуется" уже на внутренних органах".

К другим заболеваниям, возникающим из-за скопления негативных эмоций, относятся язвы двенадцатиперстной кишки или желудка, синдром хронической усталости, ишемическая болезнь сердца, боли в мышцах, проблемы с памятью или нарушения мозгового кровообращения. Избавиться от стресса в некоторых случаях поможет общение с друзьями, либо физические нагрузки. Если вы ощущаете, что негативные эмоции продолжают накапливаться, лучше посоветоваться с психотерапевтом.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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