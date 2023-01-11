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Лаборатория KDL: квашеная капуста, хурма, авокадо и мандарины придадут бодрости зимой

Здоровье

Большинство людей зимний период вгоняет в хандру, тоску и подавленное настроение. Упадок сил и бессонница зачастую сопровождают россиян всё холодное время года, когда небо серое, а световой день стал коротким. Специалисты сети медицинских лабораторий KDL рассказали, какие овощи и фрукты необходимо употреблять ежедневно, чтобы оставаться бодрым.

Лаборатория KDL: квашеная капуста, хурма, авокадо и мандарины придадут бодрости зимой

Так, отмечается, что квашеная капуста — это кладезь витаминов и минералов. Она содержит калий, цинк, фосфор, витамины группы В, С и К. Но есть нюанс — готовить капусту надо без добавления сахара, приводит рекомендацию специалиста "Вести Подмосковья".

В хурме содержатся кальций, йод, железо, витамины группы В, А, РР и С. Клетчатки в этом фрукте в два раза больше, чем в яблоке. Этот солнечный фрукт наиболее полезен в зимнее время.

О пользе авокадо слышали многие, ведь в нём присутствуют полинасыщенные жирные кислоты, магний, фосфор и витамин С. Что касается всеми любимых мандаринов, то полезна в них не только мякоть, но и кожура, в которой много полезных эфирных масел. В сушёном виде её можно добавлять в чай. Сочные дольки же богаты витаминами А, В, С и Е.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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