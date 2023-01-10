Врач-терапевт Екатерина Майорова рассказала, что одновременный приём нескольких препаратов может быть опасен для жизни.
Специалист заметила в беседе с "Кубанскими новостями", что приём противогрибкового средства флуконазола и статинов вместе может привести к разрушению мышц. Это происходит потому, что флуконазол препятствует распаду статинов в печени, объяснила она.
Вредно также пить аспирин с нестероидными противовоспалительными препаратами, поскольку такое сочетание может привести к кровотечениям в желудке, добавила доктор.
Верошпирон в совокупности с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента приводит к избытку калия в организме, что может стать причиной остановки сердца, заключила врач.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".