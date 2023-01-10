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Терапевт: совмещение нескольких препаратов может быть опасно для жизни

Здоровье

Врач-терапевт Екатерина Майорова рассказала, что одновременный приём нескольких препаратов может быть опасен для жизни.

Специалист заметила в беседе с "Кубанскими новостями", что приём противогрибкового средства флуконазола и статинов вместе может привести к разрушению мышц. Это происходит потому, что флуконазол препятствует распаду статинов в печени, объяснила она.

Вредно также пить аспирин с нестероидными противовоспалительными препаратами, поскольку такое сочетание может привести к кровотечениям в желудке, добавила доктор.

Верошпирон в совокупности с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента приводит к избытку калия в организме, что может стать причиной остановки сердца, заключила врач.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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