Терапевт: совмещение нескольких препаратов может быть опасно для жизни

Врач-терапевт Екатерина Майорова рассказала, что одновременный приём нескольких препаратов может быть опасен для жизни.

Специалист заметила в беседе с "Кубанскими новостями", что приём противогрибкового средства флуконазола и статинов вместе может привести к разрушению мышц. Это происходит потому, что флуконазол препятствует распаду статинов в печени, объяснила она.

Вредно также пить аспирин с нестероидными противовоспалительными препаратами, поскольку такое сочетание может привести к кровотечениям в желудке, добавила доктор.

Верошпирон в совокупности с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента приводит к избытку калия в организме, что может стать причиной остановки сердца, заключила врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.