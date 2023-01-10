Express: больные раком на последней стадии жалуются на невыносимую усталость

Невыносимая усталость — одна из самых распространённых жалоб пациентов, которые находятся на последней стадии онкологии, сообщает Express.

Как отметили врачи в интервью изданию, многие болеющие раком люди игнорируют проявления слабости.

"Основная причина усталости у пациентов с раком — нарушение уровня гормонов. Это часто наблюдается при онкологии молочной железы и простаты", — пояснили медики.

Кроме того, специалисты добавили, что в некоторых случаях при онкологических заболеваниях в большом количестве вырабатываются цитоксины, провоцирующие утомляемость.

По словам врачей, сильная усталость далеко не всегда указывает на наличие рака. Люди могут испытывать слабость на фоне гормональных сбоев, инфекций, проблем с психикой и бессонницы, уточнили онкологи.

Они призвали обратиться за консультацией к профессионалу при обнаружении у себя симптомов опасных заболеваний.

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