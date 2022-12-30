Медики прогнозируют вспышку заболеваемости коронавирусом во всём мире в ближайшие месяцы, в том числе в России. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в РФ предвидится рост заболеваемости, но ничего критического в этом нет.
По словам доктора, ковид должен пройти по планете, чтобы у людей выработался коллективный иммунитет.
Ранее телеведущий заявлял о том, что "кому суждено умереть, тот умрёт от этой болезни".
Не поможет закрытие границ, ношение масок, мы "просто затягиваем время", заметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вакцины, разработанные в 2020 и 2021 году сейчас не эффективны и требуют усовершенствования. Защита всегда запаздывает перед вооружением, заключил врач.
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