Мясников рассказал о предстоящей волне коронавируса: "Кому суждено, тот умрет"

Медики прогнозируют вспышку заболеваемости коронавирусом во всём мире в ближайшие месяцы, в том числе в России. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в РФ предвидится рост заболеваемости, но ничего критического в этом нет.

По словам доктора, ковид должен пройти по планете, чтобы у людей выработался коллективный иммунитет.

Ранее телеведущий заявлял о том, что "кому суждено умереть, тот умрёт от этой болезни".

Не поможет закрытие границ, ношение масок, мы "просто затягиваем время", заметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Вакцины, разработанные в 2020 и 2021 году сейчас не эффективны и требуют усовершенствования. Защита всегда запаздывает перед вооружением, заключил врач.

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