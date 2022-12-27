Во всех регионах России бушует опасная инфекция свиного гриппа (H1N1). О необычных симптомах этой болезни рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".
Специалист заметила, что данный штамм гриппа отличается быстрым развитием симптомов. За полдня может появиться температура и мышечная боль.
Среди нетипичных признаков в начале болезни отмечаются боль в животе и жидкий стул, добавила доктор.
Она объяснила, что это происходит, если инфекция попала в организм с грязными руками.
Менингиальный синдром проявляется из-за раздражения оболочек мозга. При нём возникают резкие головные боли и светобоязнь, добавила собеседник издания.
Из-за сниженного иммунитета при свином гриппе также могут появляться синяки и кровотечения из носа, заключила терапевт.
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