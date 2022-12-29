Доктор Мясников заявил, что в новогоднюю ночь вся еда со стола будет полезной
Врач Александр Мясников рассказал о том, что нельзя делать в новогоднюю ночь. Он напомнил об этом в своём Telegram-канале и перечислил пять пунктов.
- Гадать. По его мнению, мы не можем изменить ход событий и должны помнить, что живём один раз.
- Грустить и переживать. Не стоит вовлекать близких людей в разговоры о том, кто виноват в тех или иных ситуациях. Лучше поделиться радостью, ведь праздник внутри каждого из нас.
- Думать о полезной пище. Во время новогоднего застолья вся пища будет во благо. Только стоит сильно злоупотреблять алкоголем.
- Находиться в непосредственной близости в месту запуска фейерверков. Есть риск получить травму.
- Сидеть всю ночь за столом или перед телевизором только потому, что так принято. В праздник важно делать то, что приносит комфорт. Если хочется спать, не стоит запрещать себе этого.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины