Доктор Мясников заявил, что в новогоднюю ночь вся еда со стола будет полезной

Врач Александр Мясников рассказал о том, что нельзя делать в новогоднюю ночь. Он напомнил об этом в своём Telegram-канале и перечислил пять пунктов.

Гадать. По его мнению, мы не можем изменить ход событий и должны помнить, что живём один раз. Грустить и переживать. Не стоит вовлекать близких людей в разговоры о том, кто виноват в тех или иных ситуациях. Лучше поделиться радостью, ведь праздник внутри каждого из нас. Думать о полезной пище. Во время новогоднего застолья вся пища будет во благо. Только стоит сильно злоупотреблять алкоголем. Находиться в непосредственной близости в месту запуска фейерверков. Есть риск получить травму. Сидеть всю ночь за столом или перед телевизором только потому, что так принято. В праздник важно делать то, что приносит комфорт. Если хочется спать, не стоит запрещать себе этого.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.