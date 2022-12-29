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Доктор Мясников заявил, что в новогоднюю ночь вся еда со стола будет полезной

Здоровье

Врач Александр Мясников рассказал о том, что нельзя делать в новогоднюю ночь. Он напомнил об этом в своём Telegram-канале и перечислил пять пунктов.

  1. Гадать. По его мнению, мы не можем изменить ход событий и должны помнить, что живём один раз.
  2. Грустить и переживать. Не стоит вовлекать близких людей в разговоры о том, кто виноват в тех или иных ситуациях. Лучше поделиться радостью, ведь праздник внутри каждого из нас.
  3. Думать о полезной пище. Во время новогоднего застолья вся пища будет во благо. Только стоит сильно злоупотреблять алкоголем.
  4. Находиться в непосредственной близости в месту запуска фейерверков. Есть риск получить травму.
  5. Сидеть всю ночь за столом или перед телевизором только потому, что так принято. В праздник важно делать то, что приносит комфорт. Если хочется спать, не стоит запрещать себе этого.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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