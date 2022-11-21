Врач Александр Мясников рассказал о питании, которое сохранит здоровье. Он напомнил об этом в своём Telegram-канале.
Доктор призывает придерживаться следующих девяти правил:
"Не переедать, следить за тем, что и когда ешь и двигаться!" — напомнил Мясников простую фразу.
Доктор считает, что лень, слабохарактерность и желание без труда вытащить рыбку из пруда препятствуют здоровому образу жизни. Многие люди верят в волшебную таблетку, диету, аппаратуру, которые вводят в заблуждение.
Ранее ЛОР Светлана Комарова назвала полоскание самым простым способом лечения больного горла.
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