Врач Мясников призвал не верить в волшебную таблетку и следовать правилам ЗОЖ

Врач Александр Мясников рассказал о питании, которое сохранит здоровье. Он напомнил об этом в своём Telegram-канале.

Доктор призывает придерживаться следующих девяти правил:

Ограничивать калории. Не есть ничего "белого". Употреблять полкило овощей и полкило фруктов ежедневно. Ограничивать "красное" мясо. Делать упор на морскую рыбу. Сказать "нет" колбасам и полуфабрикатам. Не наедаться на ночь. Один раз в день вспотеть от физической нагрузки. Не употреблять алкоголь в большом количестве.

"Не переедать, следить за тем, что и когда ешь и двигаться!" — напомнил Мясников простую фразу.

Доктор считает, что лень, слабохарактерность и желание без труда вытащить рыбку из пруда препятствуют здоровому образу жизни. Многие люди верят в волшебную таблетку, диету, аппаратуру, которые вводят в заблуждение.

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