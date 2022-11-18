В хирургическое отделение Видновской больницы поступила женщина на 25-й неделе беременности. Её состояние было крайне опасным: у пациентки диагностировали аппендицит с гангренозным перитонитом. Проведя операцию, женщину доставили в Видновский перинатальный центр, где она родила девочку весом около 500 грамм. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".
После выписки ребёнок около полугода находился в отделении патологии новорождённых. На данный момент девочка весит 2 580 грамм. На данный момент её ничего не угрожает.
Напоминаем, что с начале года в Видновском перинатальном центре родилось больше 5000 детей.
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