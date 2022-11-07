Лекарственные средства рекомендуется запивать только водой. Об этом заявил врач-терапевт Алексей Жито.
Как сообщает Москва 24, некоторые люди употребляют медикаменты с газировкой. По словам специалиста, совмещение препарата с таким напитком может привести к нарушениям в работе слизистой оболочки желудка.
"Возможны эрозии, язвы и даже внутренние кровотечения", — указал Жито.
Кроме того, он посоветовал не сочетать лекарства тетрациклинового ряда и молоко во избежание тяжёлых осложнений. Врач также подчеркнул: если употреблять таблетки с чаем, они будут хуже усваиваться в организме.
Как пояснил Жито, совмещение медикаментов с соками, как правило, сокращает активность ферментов печени и увеличивает риск возникновения тромбоза.
Специалист призвал россиян строго следовать инструкциям по приёму лекарственных средств. Эксперт обратил внимание на то, что важно внимательно прочитать, как правильно сочетать таблетки с приёмом пищи. В ином случае эффекта от препаратов не будет, заключил терапевт.
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