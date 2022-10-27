Чернышова: аспирин и народные средства — опасные методы разжижения крови

Врачи относят аспирин и различные народные средства к опасным методам разжижения крови, сообщила терапевт Надежда Чернышова.

В интервью Москве 24 она отметила, что в аспирине больше вреда, чем пользы.

"Из-за аспирина возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений", — указала специалист.

Чернышова призвала россиян не назначать себе медицинские препараты самостоятельно. По её словам, перед приёмом лекарств, которые разжижают кровь, нужно обязательно проконсультироваться с профессионалом.

Как пояснила врач, такие средства зачастую необходимы лишь тем пациентам, которые перенесли инфаркт и инсульт. Но даже они получают медикаменты только в рамках чёткой дозировки, уточнила эксперт.

Помимо этого, терапевт призвала избегать употребления народных средств и трав для разжижения крови, ведь их применение может оказать негативное влияние на общее состояние организма.