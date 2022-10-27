Врачи относят аспирин и различные народные средства к опасным методам разжижения крови, сообщила терапевт Надежда Чернышова.
В интервью Москве 24 она отметила, что в аспирине больше вреда, чем пользы.
"Из-за аспирина возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений", — указала специалист.
Чернышова призвала россиян не назначать себе медицинские препараты самостоятельно. По её словам, перед приёмом лекарств, которые разжижают кровь, нужно обязательно проконсультироваться с профессионалом.
Как пояснила врач, такие средства зачастую необходимы лишь тем пациентам, которые перенесли инфаркт и инсульт. Но даже они получают медикаменты только в рамках чёткой дозировки, уточнила эксперт.
Помимо этого, терапевт призвала избегать употребления народных средств и трав для разжижения крови, ведь их применение может оказать негативное влияние на общее состояние организма.
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