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Гастроэнтеролог о влиянии круп на ЖКТ: каша должна быть из цельного зерна

Здоровье

Каши быстрого приготовления содержат мало клетчатки и неблагоприятно влияют на работу ЖКТ, заявила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. По словам врача, блюдо должно быть из цельного зерна, чтобы принести организму максимум пользы.

Гастроэнтеролог о влиянии круп на ЖКТ: каша должна быть из цельного зерна

При этом врач уточнила, что каши быстрого приготовления употреблять можно, но лишь изредка из-за недостатка в продукте клетчатки.

"Те продукты, которые содержат мало клетчатки, плохо влияют на ЖКТ, потому что она необходима для питания микробиоценоза, соответственно, уменьшает риск развития рака кишечника", — пояснила гастроэнтеролог в беседе с RT.

Так, по словам Бережной, максимум пользы в составе каши организму принесут следующие крупы:

  • Гречка,
  • рис (особенно нешлифованный),
  • киноа,
  • пшено.

Однако доктор подчеркнула, что людям с непереносимостью глютена такие продукты категорически нельзя, и только специалист может подобрать соответствующее заболеванию питание.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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