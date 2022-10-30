Гастроэнтеролог о влиянии круп на ЖКТ: каша должна быть из цельного зерна

Каши быстрого приготовления содержат мало клетчатки и неблагоприятно влияют на работу ЖКТ, заявила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. По словам врача, блюдо должно быть из цельного зерна, чтобы принести организму максимум пользы.

При этом врач уточнила, что каши быстрого приготовления употреблять можно, но лишь изредка из-за недостатка в продукте клетчатки.

"Те продукты, которые содержат мало клетчатки, плохо влияют на ЖКТ, потому что она необходима для питания микробиоценоза, соответственно, уменьшает риск развития рака кишечника", — пояснила гастроэнтеролог в беседе с RT.

Так, по словам Бережной, максимум пользы в составе каши организму принесут следующие крупы:

Гречка,

рис (особенно нешлифованный),

киноа,

пшено.

Однако доктор подчеркнула, что людям с непереносимостью глютена такие продукты категорически нельзя, и только специалист может подобрать соответствующее заболеванию питание.