Сиразетдинов: люди часто пытаются справиться с тревогой с помощью алкоголя и еды

Люди чаще всего справляются с тревожными расстройствами при помощи алкоголя, запрещённых веществ, сигарет, еды, кино или сериалов, считает психотерапевт из Уфы Ринат Сиразетдинов.

В беседе с mkset.ru, он отметил, что к способом "самолечения" также относятся компьютерные игры, сон, соцсети и даже фитнес. По его словам, спорт в какой-то момент может перестать спасать человека от тревожных мыслей и неприятных ощущений, ведь он был придуман совершенно для других целей.

Специалист пояснил, что медикаменты или когнитивно-поведенческая терапия зачастую помогают пациентам бороться с тревогой.

"Лучшими лекарствами для лечения тревожных расстройств являются антидепрессанты", — сказал Сиразетдинов.

Многие люди "демонизируют" эти лекарственные средства, однако при правильном приёме они способны улучшить состояние человека, уточнил эксперт.

Кроме того, специалист подчеркнул: польза когнитивно-поведенческой терапии заключается в том, что она помогает распознавать весь процесс появления тревоги. В дальнейшем пациент учится самостоятельно справляться с таким состоянием, заключил психотерапевт.