Иммунолог Жемчугов назвал новый "омикрон" природной вакциной

В большинстве случаев новые сублинии штамма "омикрон" BA.4 и BA.5 протекают бессимптомно, однако создают прочный иммунитет. Их поэтому можно назвать природной вакциной. Об этом рассказал врач-иммунолог. доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Специалист объяснил в беседе с URA.RU, что новый коронавирус протекает без симптомов у 90% заражённых. И его можно считать вакциной, которую создала сама природа на счастье людям.

По словам врача, вирус мягкий, он протекает легче первоначального "омикрона". Однако статистику заражений нужно умножать на шесть, добавил иммунолог.

Он считает, что увеличение количества бессимптомных случаев — не повод для паники, так как цифра умерших всё время уменьшается.